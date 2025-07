Meloni | sicurezza e salute sul lavoro sono una priorità del governo E cita Papa Francesco

Meloni sottolinea come sicurezza e salute sul lavoro siano priorità assolute del governo, evidenziando i numerosi provvedimenti adottati fin dall’insediamento. In un momento in cui l’attenzione alla tutela dei lavoratori è più forte che mai, la presidente Meloni cita anche Papa Francesco, che invita a mettere al centro il benessere e la dignità di ogni lavoratore. Questo impegno dimostra la volontà di costruire un futuro più sicuro e rispettoso per tutti.

«Garantire la salute e la sicurezza del lavoro è una priorità dell’azione di questo governo e lo testimoniano i tanti provvedimenti che abbiamo adottato fin dall’insediamento». Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, in un videomessaggio trasmesso durante la presentazione della relazione annuale dell’ Inail. «Il nostro scopo - ha aggiunto - è quello di dare vita, anche grazie. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meloni: sicurezza e salute sul lavoro sono una priorità del governo. E cita Papa Francesco

