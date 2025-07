Meloni a Unione italiana vini insieme vinceremo le sfide

futuro solido e prospero per il settore vitivinicolo italiano. Con la determinazione e l’impegno condiviso, rafforzeremo le nostre tradizioni, promuoveremo l’eccellenza sui mercati internazionali e tuteleremo le nostre eccellenze. Insieme, possiamo affrontare le sfide di oggi e modellare un domani ricco di successi per l’intera filiera.

"Sono convinta che insieme riusciremo a vincere le sfide presenti e future sostenendo la filiera vitivinicola e salvaguardando quella sintesi unica tra cultura, persone e territori che rende grande la nostra agricoltura, i nostri prodotti e la nostra nazione". Lo ha affermato la premier Giorgia Meloni in un messaggio inviato all'Assemblea nazionale di Unione italiana vini. "Grazie al lavoro che abbiamo portato avanti finora, stiamo costruendo un ventaglio di misure e un'offerta di strumenti in grado di migliorare la qualità dei nostri prodotti e la competitività dei viticoltori italiani - ha aggiunto -.

