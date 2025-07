Martina è morta Tragedia e choc in palestra davanti al fidanzato | aveva 22 anni

Una tragedia sconvolgente ha colpito la comunità di Poirino: Martina Gillio, giovane studentessa di 22 anni, è tragicamente scomparsa durante un allenamento in palestra. Un malore improvviso le ha tolto la vita, lasciando senza parole familiari, amici e il fidanzato che era testimone della scena. La sua scomparsa rappresenta un forte richiamo alla fragilità della vita e all'importanza della prevenzione. La domanda ora è: cosa si può fare per prevenire simili tragedie?

Una tragedia improvvisa ha spezzato la vita di una giovane donna e sconvolto un’intera comunità. È accaduto in una palestra di Poirino, nel Torinese, dove una ragazza di soli 22 anni si è sentita male durante un allenamento. Un malore improvviso, repentino, che non le ha lasciato scampo nonostante i tentativi disperati di salvarla. La morte di Martina Gillio, studentessa di Economia e originaria del piccolo centro piemontese, ha colpito nel profondo chiunque l’abbia conosciuta, ma anche tanti che non l’avevano mai incontrata. Il dramma si è consumato tra le mura della Gym Studio, dove Martina si allenava regolarmente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

