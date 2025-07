Terremoto FIGC UFFICIALE | squadra esclusa dal campionato italiano

Un terremoto scuote il mondo del calcio italiano: dopo 114 anni, il Brescia è ufficialmente fuori dai campionati professionistici. La Figc ha annunciato questa mattina l’esclusione del club lombardo dalla prossima Serie C, segnando una svolta inaspettata e drammatica. Questo provvedimento rappresenta un colpo durissimo per la storia e i tifosi di una delle squadre più longeve e amate del nostro panorama calcistico. Resta da capire quali saranno le conseguenze di questa decisione così drastica.

Questa mattina è stato pubblicato dalla Figc il comunicato che porta all’estromissione dai campionati professionistici Dopo ben 114 anni il Brescia è fuori calcio professionistico. La Lega ha infatti diramato un lungo comunicato ufficiale nel quale viene annunciata la mancata ammissione del club lombardo al prossimo campionato di Serie C. (LaPresse) – calciomercato.it Nella nota si apprende: “- visti i Comunicati Ufficiali n. 251 del 17 aprile 2025 e 307A del 27 maggio 2025; – visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Terremoto FIGC, UFFICIALE: squadra esclusa dal campionato italiano

