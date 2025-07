Andrea Marini Sera comunicatore e psicopedagogista alla guida dell’Ente Jus et Pax

Andrea Marini Sera, comunicatore e psicopedagogista, guida con passione l’Ente Jus et Pax, centro di eccellenza dedicato alla pace, al dialogo interculturale e alla formazione civile e militare. Con un background che unisce competenze comunicative e psicopedagogiche, Marini Sera si distingue per la capacità di creare ponti tra culture e promuovere un futuro più pacifico. La sua missione? Trasformare ogni sfida in un’opportunità di dialogo e crescita.

È Andrea Marini Sera il volto alla guida dell’Ente di Formazione, Ricerca e Studi sulla Pace “Jus et Pax S. e M. Sera”, realtà impegnata nel dialogo interculturale, nella promozione della sicurezza partecipata e nella formazione degli operatori civili e militari. Comunicatore d’impresa, addetto stampa ed esperto di cerimoniale e protocollo internazionale, Marini Sera ha maturato un percorso che unisce competenze psicopedagogiche a esperienze nel campo della cooperazione istituzionale, anche a livello internazionale. Formatore qualificato, ha organizzato e condotto negli ultimi anni numerosi seminari e webinar su temi di grande attualità, come la percezione della sicurezza, le tecniche di negoziazione operativa e il ruolo degli operatori di polizia in contesti multiculturali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Andrea Marini Sera, comunicatore e psicopedagogista alla guida dell’Ente “Jus et Pax”

