Due uomini trovati morti a Napoli in un' abitazione dei Quartieri Spagnoli

Una tragedia sconvolge i Quartieri Spagnoli di Napoli: due uomini, forse fratelli, sono stati trovati senza vita in un’abitazione di vico Santo Spirito. Le forze dell’ordine stanno indagando su quanto accaduto, con testimoni che parlano di colpi d’arma da fuoco. La scena lascia aperte molte domande: un dramma familiare o qualcosa di più oscuro? La verità si svelerà nelle prossime ore.

Due uomini, forse due fratelli, secondo le prime notizie, sono stati trovati senza vita in un’abitazione dei Quartieri Spagnoli, a Napoli. Sul posto, in vico Santo Spirito, sono al lavoro gli investigatori della Polizia di Stato e, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, qualcuno avrebbe udito colpi d’arma da fuoco. Non si esclude che uno dei fratelli abbia ucciso l’altro e poi abbia rivolto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Due uomini trovati morti a Napoli in un'abitazione dei Quartieri Spagnoli

