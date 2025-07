Roma occhi su Frendrup | il Genoa chiede 20 milioni per il centrocampista danese

Roma occhi su Frendrup: il Genoa chiede 20 milioni per il centrocampista danese. In un mercato estivo ricco di sorprese, la Roma si fa avanti, puntando sul talento emergente di Genova. Morten Frendrup, 23 anni, si distingue come uno dei più promettenti e affidabili della Serie A, attirando l'interesse dei grandi. La sfida ora è capire se la Roma deciderà di puntare sul giovane dinamitardo o lasciarlo sognare in Liguria.

Nel mare agitato del calciomercato estivo, la Roma getta uno sguardo verso nord. Più precisamente in direzione Genova, dove Morten Frendrup, 23 anni compiuti lo scorso aprile, si è imposto come uno dei centrocampisti più completi e continui della Serie A. Secondo quanto riportato dal portale Foot Mercato, il club giallorosso starebbe valutando con attenzione il profilo del danese, considerato una possibile pedina per arricchire la mediana di Gasperini. Un jolly per il centrocampo: corsa, ordine e margini di crescita. Arrivato in Italia nel gennaio del 2022, Frendrup ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel cuore del centrocampo rossoblù, diventando un punto fermo nella formazione ligure. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, occhi su Frendrup: il Genoa chiede 20 milioni per il centrocampista danese

