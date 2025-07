The Old Guard | le principali differenze tra il film e i fumetti

Se sei appassionato di storie di guerrieri immortali, “The Old Guard” ti affascinerà. Ma sai quali sono le principali differenze tra il film Netflix e i fumetti da cui è tratto? Scopri come la trasposizione ha modificato personaggi, trame e dettagli originali, offrendo nuove sfumature a questa avvincente narrazione. Iniziamo un viaggio tra pagina e schermo per svelare cosa è cambiato e cosa ha mantenuto intatto il cuore di questa epica saga.

Il film Netflix The Old Guard ( qui la recensione ) ha subito diversi cambiamenti significativi nel passaggio dalla pagina allo schermo. Ideata da Greg Rucka e Leandro Fernández, la storia è infatti nata come serie a fumetti. Pubblicata nel 2017, The Old Guard: Opening Fire è stata edita da Image Comics e ha avuto cinque numeri. Accolta con favore sia dalla critica che dagli appassionati di fumetti, Rucka e Fernández hanno poi prodotto un seguito, The Old Guard: Force Multiplied. Questa serie di cinque numeri si è poi conclusa a metà luglio 2020 ed è già stata confermata una terza e ultima serie, The Old Guard: Fade Away. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

