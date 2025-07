Meloni | garantire salute e sicurezza sul lavoro priorità del governo

Giorgia Meloni evidenzia l’impegno del governo italiano nel garantire salute e sicurezza sul lavoro, un obiettivo che si traduce in numerosi provvedimenti concreti adottati sin dall’insediamento. In occasione della Relazione Annuale Inail 2024, la Premier sottolinea l’importanza di mettere al primo posto il benessere dei lavoratori, affinché ogni ambiente lavorativo sia non solo produttivo, ma anche sicuro e protetto. La strada verso una tutela più efficace è ormai tracciata.

Roma, 3 lug. (askanews) - "Garantire la salute e la sicurezza sul lavoro è una priorità dell'azione di questo Governo. A testimoniarlo sono i tanti provvedimenti che abbiamo adottato fin dal nostro insediamento e che hanno interessato i diversi ambiti che ruotano attorno a questa materia". Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio in occasione della Relazione Annuale Inail 2024. "Abbiamo introdotto - ha ricordato - la cosiddetta patente a crediti, obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell'ambito dei cantieri edili. Abbiamo disposto l'assunzione di nuovo personale ispettivo per incrementare sensibilmente il numero delle ispezioni e dei controlli e abbiamo stanziato risorse importanti per premiare le imprese che investono in prevenzione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni: garantire salute e sicurezza sul lavoro priorità del governo

