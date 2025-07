Cairo Mentana resta alla guida del Tg di La7

Cairo Mentana resta alla guida del Tg di La7. Durante la presentazione dei nuovi palinsesti, Urbano Cairo ha confermato che il celebre giornalista rimarrà con noi fino al 2026, sottolineando la sua soddisfazione. Mentana è un pilastro della nostra informazione, e il suo impegno rafforza la nostra missione di offrire un'informazione di qualità. Poi io sarei... pronto a scommettere che questa collaborazione continuerà a segnare nuovi traguardi.

“ Mentana? Lo ha detto anche lui nell’incontro con la redazione del Tg per festeggiare i quasi 15 anni e ha confermato che non ha alcuna intenzione di lasciare La7. E’ assolutamente felice di restare con noi”. Lo ha detto Urbano Cairo nel corso della conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti di La7 a Milano. Il rinnovo? Abbiamo con lui un contratto fino al 2026, intanto oggi ha detto con chiarezza che resta a La7. Poi io sarei felicissimo se anche domani mattina facesse un ragionamento su un prolungamento del contratto, il fatto che sia con noi da 15 anni è una cosa di cui sono onorato e orgoglioso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cairo, Mentana resta alla guida del Tg di La7

