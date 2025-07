Nel calcio di Infantino i ricchi diventano ancora più ricchi Ma il business è una cosa il football un’altra Athletic

Nel mondo del calcio secondo Infantino, i ricchi si arricchiscono e il business domina ogni aspetto, mentre il football vero e proprio sembra perdere la sua essenza. Il nuovo Mondiale per Club, descritto come il “big bang” del calcio moderno, promette innovazione e globalizzazione, ma dietro le luci sfavillanti si celano realtà ben più complesse. Almeno a sentir lui, ma la domanda che emerge è sempre più...

Il nuovo Mondiale per Club secondo Infantino è il “big bang” del calcio moderno. Un torneo epocale, globale, rivoluzionario e altri assurdi aggettivi, come racconta il The Athletic. Almeno a sentir lui. Dietro lo storytelling del presidente, però, si muove una realtà ben più sfumata: stadi mezzi vuoti, biglietti svenduti e partite giocate sotto il sole cocente dell’estate americana. Il grande spettacolo promesso si scontra con una domanda sempre più insistente: questa Coppa del Mondo per club è davvero l’inizio di una nuova era o solo l’ennesimo passo verso un elitarismo ancora più divisivo e “capitalistico”? Ne parla il quotidiano britannico ampiamente, qui di seguito riportiamo un estratto incisivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Nel calcio di Infantino, i ricchi diventano ancora più ricchi. Ma il business è una cosa, il football un’altra (Athletic)

In questa notizia si parla di: ricchi - calcio - infantino - diventano

Gli alimenti più ricchi di calcio: i famosi e gli insospettabili - In questo articolo esploreremo gli alimenti più ricchi di calcio, svelando non solo i classici come latte e formaggi, ma anche sorprendenti fonti insospettabili.

È una cagata pazzesca! Con l'uscita di Inter e Juventus, cosa rimane del Mondiale Fifa per club voluto a tutti i costi da Infantino? Solo il ricco montepremi finale, che peraltro andrà ai soliti noti. Per il resto: zero hype tra i tifosi (italiani), lacune nell'organizzazion Vai su Facebook

Nel calcio di Infantino, i ricchi diventano ancora più ricchi. Ma il business è una cosa, il football un'altra (Athletic); Infantino: I giocatori adorano il Mondiale per Club, chi non c'è vorrebbe esserci. Americani, con il calcio si può diventare ricchi.

Nel calcio di Infantino, i ricchi diventano ancora più ricchi. Ma il business è una cosa, il football un’altra (Athletic) - Gianni Infantino ha un entusiasmo immotivato o comunque esagerato verso il Mondiale per club, che offre belle partite ma tante contraddizioni. Segnala ilnapolista.it

Ma quale evento globale, al Mondiale per club di Infantino vincono i ricchi - Dominano le squadre europee, quelle del Sudamerica inseguono e danno qualche spallata, resiste la galassia Leo Messi. editorialedomani.it scrive