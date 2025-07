L’Europa in fiamme | la Nasa svela l’onda di calore che rende rovente il continente Almeno 100 morti in Spagna Brucia Creta

L'Europa brucia sotto un’ondata di calore senza precedenti, con oltre 100 vittime in Spagna e incendi devastanti a Creta. La NASA svela, tramite una spettacolare animazione timelapse, come il continente sia stato investito da temperature record nelle ultime settimane, evidenziando l’urgenza di affrontare questa crisi climatica. È il segnale chiaro che i cambiamenti climatici stanno trasformando il nostro mondo, e il tempo per agire è ora.

L’Europa e il mondo sembrano avvampare sotto l’impulso della canicola nella nuova animazione timelapse della Nasa, che mostra l’andamento delle temperature superficiali nelle ultime due settimane, dal 16 giugno al 1 luglio. Il video, realizzato dal Global Modeling and Assimilation Office dell’agenzia spaziale Usa, mostra il caldo record che attraversa il Vecchio Continente come un’onda. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L’Europa in "fiamme": la Nasa svela l’onda di calore che rende rovente il continente. Almeno 100 morti in Spagna. Brucia Creta

In questa notizia si parla di: europa - nasa - onda - continente

L’Europa in "fiamme": la Nasa svela l’onda di calore che rende rovente il continente - L’Europa in fiamme: la NASA svela un'onda di calore che rende rovente il continente. Attraverso una suggestiva animazione timelapse, il Global Modeling and Assimilation Office illustra le temperature record che, dal 16 giugno al 1 luglio, hanno attraversato il Vecchio Continente come un'onda impetuosa.

VIDEO TIME-LAPSE | L’Europa in "fiamme": la Nasa svela l’onda di calore che rende rovente il continente. Oltre che in Italia, la situazione appare particolarmente critica anche nella penisola iberica, nel sud della Francia, in Grecia e nella regione dei Balcan Vai su Facebook

L’Europa in fiamme: la Nasa svela l’onda di calore che rende rovente il continente. A; Blog | Il mondo soffocato dal caldo: come è stato realizzato il video in time lapse della Nasa? - Info Data; L’Europa in fiamme: la Nasa svela l’onda di calore che rende rovente il continente.

L’Europa in "fiamme": la Nasa svela l’onda di calore che rende rovente il continente. Almeno 100 morti in Spagna. Brucia Creta - L’Europa e il mondo sembrano avvampare sotto l’impulso della canicola nella nuova animazione timelapse della Nasa, che mostra l’andamento delle temperature superficiali nelle ultime due settimane, dal ... Come scrive msn.com

Il mondo soffocato dal caldo: come è stato realizzato il video in time lapse della Nasa? - Il video, realizzato dal Global Modeling and Assimilation Office dell’agenzia spaziale Usa, mostra il caldo record che attraversa il Vecchio Continente come un’onda rosso fuoco che diventa poi nera co ... Si legge su infodata.ilsole24ore.com