Fondazione Eos di Edison cambia i quartieri per i giovani | i progetti

Fondazione Eos di Edison sta rivoluzionando i quartieri italiani, trasformandoli in veri e propri hub di opportunità per i giovani. Con oltre 12.000 ragazzi coinvolti e 3 milioni di euro investiti, i progetti di Eos stanno creando spazi di crescita, creatività e inclusione in tutta Italia. Nel 2024, la fondazione ha continuato a innovare, sostenendo iniziative che cambiano il volto delle comunità e aprono nuove prospettive per le future generazioni.

Fondazione Eos, la fondazione di volontariato di Edison, ha pubblicato il bilancio 2024, che conclude i suoi primi tre anni di attività. In questo periodo i progetti finanziati dall’associazione hanno raggiunto oltre 12mila ragazzi in tutta Italia, dando loro spazi e opportunità grazie a finanziamenti per un totale di 3 milioni di euro. Diversi i progetti portati avanti nel 2024 da Eos. La fondazione ha sostenuto lo sviluppo di attività sportive, la rigenerazione urbana di quartieri difficili e la diffusione della cultura attraverso musica, cinema, lettura e arti performative. Il bilancio sociale di Eos per il 2024. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Fondazione Eos di Edison cambia i quartieri per i giovani: i progetti

In questa notizia si parla di: fondazione - progetti - edison - quartieri

Scaroni: “Con Fondazione Milan investiti 12 milioni in progetti sociali” - La Fondazione Milan, con l'impegno di Scaroni, ha investito 12 milioni di euro in progetti sociali in Italia e all’estero.

Fondazione EOS: 12.000 adolescenti coinvolti e 30 progetti attivati in tutta Italia nel primo triennio di attività; Fondazione Eos di Edison cambia i quartieri per i giovani: i progetti; L’innovazione sociale nei territori fatta coinvolgendo 12mila adolescenti.

Fondazione Eos di Edison cambia i quartieri per i giovani: i progetti - La Fondazione Eos di Edison ha pubblicato il bilancio sociale 2024, che evidenzia tutti i progetti dedicati agli adolescenti portati avanti durante lo scorso anno ... Scrive quifinanza.it

Il Bilancio sociale di Fondazione EOS: in 3 anni 30 progetti e 12mila ragazzi coinvolti - Al centro la rigenerazione urbana e sociale, la promozione di luoghi d’aggregazione e progetti di educazione civica innovativa. Segnala famigliacristiana.it