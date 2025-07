Sinner ha una nuova fidanzata? A Wimbledon con Laila ex nuora di Schumacher

Jannik Sinner, il talento emergente del tennis mondiale, sembra aver trovato nuova ispirazione in Laila Hasanovic, una donna dai capelli dorati e occhi azzurri profondi, nota per le sue connessioni con la famiglia Schumacher. Dopo le storie passate con Maria Braccini e Anna Kalinskaya, il campione altoatesino si lascia affascinare ancora una volta da un volto brillante e misterioso, attirando l’attenzione di fan e media. La loro relazione sta rapidamente scalando i titoli di gossip e...

A Jannik Sinner piacciono le bionde. Dopo Maria Braccini e Anna Kalinskaya, il campione di tennis avrebbe perso la testa per un’altra donna dai capelli chiari e i profondi occhi azzurri. Lei è Laila Hasanovic, un nome già noto a chi è appassionato di sport e cronaca rosa in quanto è stata legata alla famiglia di Michael Schumacher. Ora, però, sarebbe più vicina che mai al tennista altoatesino, tanto da seguirlo di torneo in torneo e attirando così l’attenzione dei più curiosi. La nuova fidanzata di Sinner è Laila Hasanovic?. In questi giorni Jannik Sinner è a Londra, impegnato col torneo di Wimbledon. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sinner ha una nuova fidanzata? A Wimbledon con Laila, ex nuora di Schumacher

Sinner e il viaggo «di lavoro» a Copenaghen, spunta la foto con una ragazza: «È Laila Hasanovic, ex di Mick Schumacher» - Jannik Sinner torna a dover affrontare il gossip, questa volta legato a un viaggio di lavoro a Copenaghen, dove è spuntata una foto con Laila Hasanovic, ex di Mick Schumacher.

La modella di origini bosniache, già fidanzata con l'ex pilota di Formula 1 Mick Schumacher, ha seguito da vicino il numero 1 al mondo di tennis come già fatto in occasione del Masters 1000 di Monte-Carlo.

