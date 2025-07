L’estate italiana di Sammontana incanta Portrait Milano tra gelati cinema e musica

L’estate italiana di Sammontana conquista Milano con un mix irresistibile di gelati, cinema e musica, creando un’atmosfera magica tra tavolini all’ombra e chioschi rinfrescanti. Fino al 13 luglio, Portrait Milano diventa il palcoscenico di una festa all’insegna dei sapori autentici, delle emozioni estive e della sostenibilità. Un’esperienza da vivere e condividere, dove ogni dettaglio svela la passione e la tradizione che rendono unica questa estate italiana.

Fino al 13 luglio tra tavolini all'ombra, chioschi di gelato e pellicole che celebrano l'estate italiana, Sammontana racconta la sua storia fatta di sapori, emozioni e sostenibilità.

L’estate italiana di Sammontana incanta Portrait Milano tra gelati, cinema e musica.

