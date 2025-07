La Cina si prepara a investire 800 miliardi di yuan nel 2025, finalizzando progetti strategici chiave per rafforzare la sicurezza e lo sviluppo nazionale. Con un piano ambizioso di costruzione e innovazione, il Paese mira a consolidare il proprio ruolo globale e a garantire un futuro più sicuro e sostenibile. Una mossa che segna un passo deciso verso la crescita e la stabilità internazionale, dimostrando la sua determinazione di guidare il progresso mondiale.

La Cina ha completato e pubblicato l'elenco completo dei principali progetti di costruzione di quest'anno, finalizzati all'attuazione di importanti strategie nazionali e alla costruzione di capacita' di sicurezza in aree chiave, ha dichiarato ieri il massimo responsabile della pianificazione economica del Paese. La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma ha dichiarato che l'investimento totale e' ammontato a 800 miliardi di yuan (circa 111,8 miliardi di dollari), dopo il recente stanziamento di oltre 300 miliardi di yuan per il terzo e ultimo gruppo di progetti del 2025. I fondi sosterranno 1.