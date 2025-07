Cos’è successo tra il ministro Giuli e il Premio Strega

Il mondo culturale si interroga: il ministro Giuli ha deciso di non partecipare alla finale del Premio Strega, suscitando curiosità e discussioni. La sua assenza, motivata dalla mancanza di inviti e libri ufficiali, solleva interrogativi sulla trasparenza e le relazioni tra istituzioni e premi letterari. Un gesto che potrebbe segnare un nuovo approccio nel panorama culturale italiano, oppure una semplice scelta personale. La vicenda resta aperta, lasciando spazio a molte riflessioni...

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli non parteciperà alla finale del Premio Strega, in programma il 3 luglio a Roma. Lo ha annunciato lo stesso titolare del Mic, spiegando di essere stato invitato alla serata della premiazione, ma di non aver ricevuto alcun libro, «a differenza del passato, dalla Fondazione Bellonci». Niente finale dello Strega: la spiegazione di Giuli. Alessandro Giuli (Imagoeconomica). «Forse come ministro, da Amico della domenica, sono diventato Nemico della domenica», ha detto Giuli all’ Adnkronos, aggiungendo di aver fissato per il 3 luglio «un viaggio in Germania per un incontro con il ministro della Cultura tedesco», in occasione dell’inaugurazione a Berlino della mostra sui bronzi di San Casciano. 🔗 Leggi su Lettera43.it