Palinsesti La7 2025-26 | arrivano Saviano e Gratteri le novità

La7 si prepara a sorprendere nel palinsesto 2025-26, portando a bordo nomi di grande impatto e consolidando il suo ruolo di divulgazione e approfondimento. Dopo una stagione da record, la rete rinnova il suo impegno con informazione, satira e cultura, evidenziando le novità più attese. Tra queste, spicca il ritorno di Roberto Saviano con "La Giusta Distanza". Un nuovo capitolo che promette di catturare l’attenzione del pubblico, continuando a essere protagonista del panorama televisivo italiano.

Dopo aver chiuso la miglior stagione della sua storia, con una media del 6,3 per cento e 1,2 milioni di spettatori in prime time, La7 presenta la prossima con i palinsesti 2025-26. Dato il recente successo, naturale ripartire dai punti fermi tra cui l’informazione e l’approfondimento, cui si aggiungono anche satira e intrattenimento culturale. Tra le novità spicca l’arrivo di Roberto Saviano, che condurrà La Giusta distanza, nuovo programma in sei puntate. Il procuratore Nicola Gratteri presenterà invece il suo Lezioni di Mafie in quattro appuntamenti, mentre Ezio Mauro guiderà le biografie di Putin e di Papa Francesco. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Palinsesti La7 2025-26: arrivano Saviano e Gratteri, le novità

