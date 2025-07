Sportiello per Gollini scambio di portieri con il Milan | la causa è Gasperini?

La Roma si prepara a rivoluzionare la propria rosa, con le strategie di mercato che potrebbero portare a scambi sorprendenti come Sportiello per Gollini con il Milan. Tra uscite e acquisti, il club capitolino punta a rinforzarsi, soprattutto in attacco con Mikautadze, ma anche a consolidare la linea tra i pali. La vera incognita resta la porta: attenzione a quello che può succedere in quest’ambito, e per una volta...

C'è tanto da fare per la Roma in questa sessione di mercato, che finalmente potrà pensare anche alle entrate e non solo alle uscite. Qualcun altro è destinato a partire, come Paredes e Shomurodov, per permettere a nuova linfa di riempire i campi di Trigoria e mettersi a disposizione di Gasperini, e il focus è soprattutto su un attacco che vede in Mikautadze il pupillo di Massara. Occhio però a quello che può succedere in porta, e per una volta non parliamo di Svilar ma di Pierluigi Gollini. Arrivato a gennaio per sostituire il partente Ryan, l'ex Atalanta non ha disputato nemmeno un minuto in maglia Roma, ricoprendo un ruolo da puro secondo dietro lo straordinario Mile.