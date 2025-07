Bomba bellica di Casalecchio | il video del brillamento

Nel cuore di Casalecchio, l’eco di un passato tumultuoso torna a risuonare con il brillante brillamento di una bomba della Seconda Guerra Mondiale. I genieri dell’Esercito hanno portato a termine con successo questa delicata operazione, facendo brillare un ordigno da 100 libbre ritrovato nel cantiere della nuova Porrettana. Un episodio che unisce storia e coraggio, dimostrando come il passato possa essere affrontato e superato con professionalità e determinazione.

I genieri dell'Esercito hanno fatto brillare bomba d’aereo della Seconda Guerra mondiale dal peso complessivo di 100 libbre (53 chilogrammi, di cui 26 chili di tritolo): era stata trovata nel cantiere della nuova Porrettana a Casalecchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bomba bellica di Casalecchio: il video del brillamento

In questa notizia si parla di: bomba - casalecchio - bellica - brillamento

