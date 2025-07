Sant’Angelo dei Lombardi Padre Zanotelli per la Giornata Mondiale del Rifugiato

Il 3 luglio, Sant’Angelo dei Lombardi si trasforma nel cuore della solidarietà e dell’accoglienza, ospitando la Giornata Mondiale del Rifugiato. Un’occasione speciale per ascoltare testimonianze toccanti, scoprire storie di speranza e condividere momenti di riflessione. Tra gli ospiti illustri, Padre Alex Zanotelli porterà il suo messaggio di pace e impegno sociale. Prepariamoci a vivere un giorno all’insegna dell’umanità e della solidarietà, perché ogni voce conta e ogni gesto fa la differenza.

Tempo di lettura: 2 minuti A Sant'Angelo dei Lombardi si celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato. L'appuntamento è per giovedì 3 luglio, presso l'anfiteatro comunale. Testimonianze, racconti, teatro e letteratura. Interverrà, tra gli altri, Padre Alex Zanotelli, religioso, presbitero e missionario che fa parte della comunità missionaria dei Comboniani. Messaggi di pace e pratiche di accoglienza, nella giornata promossa da Associazione Irpinia 2000 Onlus, Comune di Sant'Angelo dei Lombardi, Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, Parrocchia di Sant'Antonino Martire e Rete Tessere Comunità.

