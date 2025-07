Martina De Ioannon Ciro e Gianmarco al GF? L’ex tronista di UeD rompe il silenzio

Martina De Ioannon rompe il silenzio sulle indiscrezioni che la vedono protagonista di un possibile triangolo amoroso con Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, coinvolti anche nel Grande Fratello. In un momento in cui il web è in fermento, la giovane influencer ha deciso di chiarire la sua posizione, mettendo fine alle voci infondate e lasciando intendere come stanno davvero le cose. Ecco cosa ha rivelato...

In questi giorni ha fatto il giro del web una notizia che ha generato un certo sgomento. Nello specifico, pare che tre protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne potrebbero prendere parte al Grande Fratello dando luogo ad un nuovo triangolo amoroso. Le persone chiamate in causa sono Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Sulla faccenda però, ha deciso di intervenire direttamente la ragazza, la quale ha svelato come stiano realmente le cose. Le parole di Martina De Ioannon sul possibile triangolo con Ciro Solimeno e Gianmarco Steri al GF. Tra le coppie nate a Uomini e Donne quest’anno ci sono quelle formate da Martina De Ioannon e Ciro Solimeno e Gianmarco Steri e Cristina Ferrara su cui sono emerse delle recenti indiscrezioni. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Martina De Ioannon, Ciro e Gianmarco al GF? L’ex tronista di UeD rompe il silenzio

In questa notizia si parla di: martina - ioannon - ciro - gianmarco

Martina De Ioannon, lite con ex volto di UeD: l’ex tronista asfalta - Martina De Ioannon è al centro di una polemica con un ex volto di "Uomini e Donne". Nel frattempo, l'ex tronista vive una dolce relazione con Ciro Solimeno, condividendo momenti di vita quotidiana e romantiche vacanze.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno svelano quale “pazzia” hanno fatto l’uno per l’altro E sulla possibilità di un’uscita a quattro con Gianmarco Steri e Cristina Ferrara… Vai su Facebook

Martina De Ioannon rompe il silenzio sul presunto triangolo con Ciro Solimeno e Gianmarco Steri; Uomini e Donne, Gianmarco Steri sceglie Cristina Ferrara e Martina De Ioannon pubblica una storia con Ciro su Instagram: ecco quello che è successo; Martina De Ioannon di Uomini e Donne: “Fino alla fine ero tanto indecisa tra Gianmarco Steri e Ciro Solimeno.

Martina De Ioannon rompe il silenzio sul presunto triangolo con Ciro Solimeno e Gianmarco Steri - Martina De Ioannon risponde con un video su Instagram alle voci di un triangolo amoroso tra lei, Gianmarco Steri e Ciro Solimeno ... Segnala fanpage.it

Le parole di Martina De Ioannon - In questi giorni si è parlato di un possibile arrivo di Martina De Ioannon e di Gianmarco Steri al prossimo Grande Fratello. Secondo novella2000.it