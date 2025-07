Juve Jonathan David è il primo colpo | ora si sogna Osimhen ma occhio a Castro e Retegui

segna la fine delle ambizioni: con Jonathan David in rosa, la Juventus mira a consolidare il suo spirito competitivo e a puntare in alto. Ora si sogna anche Osimhen, ma occhio a Castro e Retegui, perché il futuro bianconero si costruisce anche su queste pedine. La nuova Juventus prende forma e il calcio italiano si prepara a un emozionante nuovo capitolo.

La nuova Juventus prende forma e lo fa a partire da un volto nuovo, scelto con decisione dalla dirigenza bianconera. Jonathan David è il primo rinforzo dell'era Tudor: l'attaccante canadese, reduce da stagioni di alto livello con la maglia del Lille, è atteso domani a Torino per le consuete visite mediche, prima di firmare il contratto che lo legherà ufficialmente alla Signora. Un'operazione che segna l'avvio concreto del nuovo corso, ma che non rappresenta certo il punto d'arrivo del progetto offensivo bianconero. David sì, ma l'attacco è ancora da scrivere. Il nome di David è tutt'altro che casuale: giovane, moderno, polivalente, capace di giocare sia da prima punta che da seconda, il profilo perfetto per il calcio verticale e aggressivo di Tudor.

Non il Napoli ma un’altra italiana: il club in vantaggio su Jonathan David – ESCLUSIVA - Jonathan David, dopo aver lasciato il Lille, è al centro di insistenti voci di mercato. Mentre il Napoli sembra allontanarsi, un'altra grande italiana si è fatta avanti con determinazione, scalando le gerarchie nella corsa per il talentuoso attaccante.

Jonathan #David si prepara a diventare un nuovo giocatore della #Juventus Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sono state programmate per venerdì le visite mediche del nuovo colpo bianconero ARTICOLO COMPLETO NEL PRIMO C Vai su Facebook

Jonathan David alla Juve: primo colpo firmato Comolli. Ma se Tudor chiedeva un attaccante "completo", è davvero lui la risposta? O è solo l’ennesimo 9 da plasmare? La Juve non può più permettersi mezze scelte. Vai su X

