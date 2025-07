Serbia scontri tra polizia e manifestanti antigovernativi | 79 arresti

Le tensioni crescono in Serbia tra manifestanti antigovernativi e forze dell'ordine, con oltre 79 arresti tra studenti e cittadini. Le proteste, scaturite dal malcontento verso il governo di Aleksandar Vucic, coinvolgono diverse città e sono caratterizzate da scontri che mettono in evidenza la crescente insoddisfazione popolare. Le autorità negano accusa di brutalità , ma l'atmosfera rimane tesa e volatile. La situazione resta sotto stretta osservazione, poiché il paese si trova a un crocevia cruciale per la sua stabilità politica.

La polizia serba ha dichiarato di aver arrestato 79 studenti universitari e altri manifestanti mentre smantellavano i blocchi stradali in diverse città , nell'ambito delle proteste contro il governo populista del presidente Aleksandar Vucic. Agenti in tenuta antisommossa sono intervenuti nella capitale Belgrado, nella città settentrionale di Novi Sad e nelle città meridionali di NiÅ¡ e Novi Pazar. Le autorità hanno negato le accuse di brutalità e uso eccessivo della forza da parte della polizia nei confronti dei dimostranti. Gli studenti universitari che hanno organizzato le proteste hanno affermato che la polizia ha caricato e ferito molti manifestanti pacifici.

In questa notizia si parla di: polizia - manifestanti - serbia - scontri

Sabato 28 giugno, a Belgrado, erano più di centomila in piazza a protestare per chiedere le dimissioni di Vucic ed elezioni anticipate. Gli scontri tra polizia e manifestanti hanno provocato diversi feriti e arresti. Ascolta l'audio con l'aggiornamento di Massimo M Vai su Facebook

