Tragedia nel mondo del calcio: due fratelli, entrambi calciatori professionisti, hanno perso la vita in un incidente stradale in Spagna. Diogo Jota, celebre attaccante del Liverpool e padre di tre figli, era il fratello maggiore di André Silva, che militava nel Penafiel. La loro scomparsa ha sconvolto il mondo sportivo, lasciando un vuoto incolmabile. La loro storia ci ricorda come la passione per il calcio possa unire e, purtroppo, anche portare via troppo presto.

Roma, 3 luglio 2025 – Due fratelli, entrambi calciatori professionisti, sono morti oggi in un incidente con l’auto in Spagna. Diogo Jota, attaccante del Liverpool fresco di nozze e con 3 figli, era il fratello maggiore di André Filipe Teixeira da Silva, cognome all’anagrafe di Diogo. Ventisei anni, di due anni più piccolo di Jota, anche André Silva faceva il calciatore di professione e giocava con il Penafiel nella seconda serie portoghese. La dinamica dell’incidente avvenuto nei pressi di Zamora è ancora incerta ma stando alle prime ricostruzioni, alla guida dell’auto su cui viaggiavano i fratelli c’era proprio il minore: a un tratto, per cause da chiarire, uno pneumatico della Lamborghini è esploso e l’auto è uscita di strada prendendo fuoco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Chi era André Silva, il fratello di Diogo Jota morto con lui in un incidente

Atalanta BC esprime il proprio profondo cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa di Diogo Jota e del fratello André Silva. Il Club si stringe con solidarietà e rispetto alle famiglie colpite, al @LFC e al Penafiel FC. Vai su X

Tragico incidente stradale in Spagna. È morto #DiogoJota, attaccante portoghese del Liverpool di 28 anni. L’auto su cui viaggiavano è andata in fiamme. Con lui il fratello André Silva, calciatore professionista di 26 anni ed anche per lui non c’è stato niente Vai su Facebook

