La libertà è movimento in sicurezza | al via la campagna di sensibilizzazione

La libertà di muoversi in sicurezza è un diritto fondamentale che merita la massima attenzione. È con questo spirito che prende il via la campagna di sensibilizzazione “Libert224 232 Movimento in Sicurezza”, promossa da Autostrade per l’Italia in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Polizia di Stato. Un impegno condiviso per proteggere chi viaggia, perché ognuno di noi possa tornare a casa sano e salvo.

