Gaza raid di Israele sulla Striscia | almeno 94 morti

La spirale di violenza tra Israele e Gaza prosegue senza sosta, lasciando dietro di sé una scia di dolore e distruzione. La notte ha portato almeno 94 vittime palestinesi, tra cui civili e operatori umanitari, mentre la tensione si fa sempre più insostenibile. Con ogni nuovo raid, si alza il grido di speranza di un cessate il fuoco che possa riportare pace e sicurezza in questa regione martoriata.

Non si arrestano i raid di Israele su Gaza. Attacchi aerei e sparatorie hanno ucciso almeno 94 palestinesi durante la notte, tra cui 38 che cercavano di ottenere gli aiuti umanitari di cui avevano urgente bisogno. Lo hanno riferito gli ospedali e il ministero della Salute locale. Cinque persone sono state uccise vicino ai siti collegati alla Gaza Humanitarian Foundation – l'organizzazione segreta americana sostenuta da Israele per sfamare la popolazione della Striscia – mentre altre 33 sono morte mentre aspettavano i camion con gli aiuti in altre località di Gaza. Hamas, intanto, sta esaminando la proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni durante i quali si terranno negoziati per una pace duratura.