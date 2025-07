Il figlio del famoso attore italiano si è laureato a 22 anni | il padre orgoglioso sui social

Il figlio di un celebre attore italiano ha raggiunto un traguardo straordinario: laurearsi a soli 22 anni. Johnny, brillante talento emergente, ha conseguito il diploma presso la rinomata Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, sotto gli occhi orgogliosi del papà. I social si sono infiammati di messaggi di congratulazioni e affetto, testimoniando come la passione e l’impegno possano aprire le porte a un futuro luminoso. Un passo fondamentale verso una carriera tutta da scrivere.

Personaggi tv. – Johnny ha raggiunto un traguardo fondamentale: la laurea. Il giovane di 22 anni ha indossato la corona di alloro e ricevuto la pergamena che attesta il suo percorso completato presso la prestigiosa Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti. Su Instagram sono apparsi scatti che raccontano la gioia e l'orgoglio di questo momento speciale, con la famiglia al suo fianco.

