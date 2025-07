Sinner ha una nuova fidanzata? A Wimbledon con Laila Hasanovic ex nuora di Schumacher

L’Italia si appassiona a questa romantica svolta: Jannik Sinner, il giovane talento del tennis, avrebbe trovato una nuova compagna, Laila Hasanovic, ex nuora di Schumacher e nota per i suoi occhi azzurri e capelli biondi. La storia si arricchisce di passione e mistero, mentre i fan si chiedono se questa liaison possa segnare un nuovo capitolo nella vita privata del campione altoatesino, attirando l’attenzione di tutti e...

A Jannik Sinner piacciono le bionde. Dopo Maria Braccini e Anna Kalinskaya, il campione di tennis avrebbe perso la testa per un’altra donna dai capelli chiari e i profondi occhi azzurri. Lei è Laila Hasanovic, un nome già noto a chi è appassionato di sport e cronaca rosa in quanto è stata legata alla famiglia di Michael Schumacher. Ora, però, sarebbe più vicina che mai al tennista altoatesino, tanto da seguirlo di torneo in torneo e attirando così l’attenzione dei più curiosi. La nuova fidanzata di Sinner è Laila Hasanovic?. In questi giorni Jannik Sinner è a Londra, impegnato col torneo di Wimbledon. 🔗 Leggi su Dilei.it