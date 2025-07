Ucraina droni russi su Odessa | persone evacuate da edifici in fiamme

Nella notte, l’Ucraina si è svegliata sotto una pioggia di droni russi, con 52 veicoli senza pilota inviati all’attacco. Nonostante i numerosi interventi difensivi, le città meridionali e settentrionali, tra cui Odessa, sono state teatro di devastazioni, con edifici in fiamme e persone evacuate in tutta fretta. La guerra continua a seminare paura e distruzione, ma la resistenza ucraina resta ferma, pronta a fronteggiare ogni sfida.

Guerra in Ucraina. Durante la notte le truppe russe hanno attaccato il territorio ucraino con 52 droni, 40 dei quali sono stati distrutti dalle forze di difesa aerea. Lo afferma l’Aeronautica militare di Kiev. Secondo quanto riferito, l’esercito di Mosca ha attaccato principalmente le regioni meridionali e settentrionali dell’Ucraina. Inoltre, i russi hanno colpito la città di Odessa. Il sindaco Gennady Trukhanov ha riferito che edifici residenziali sono stati danneggiati a seguito dell’attacco, tra cui un palazzo dove è scoppiato un incendio dal settimo al nono piano. Quattro persone sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, droni russi su Odessa: persone evacuate da edifici in fiamme

In Ucraina, l'attesa per il vertice turco tra Russia e Ucraina si fa palpabile, con speranze di una tregua.

