Luca Ghioldi lancia il nuovo singolo per celebrare l’energia del funky

Luca Ghioldi, il talento milanese, presenta il suo nuovo singolo “Datemi un funky”, un inno energico che celebra il potere del ritmo per riscoprire la voglia di vivere e affrontare le sfide quotidiane. Con un sound coinvolgente e un messaggio di resilienza, invita tutti a trovare dentro sé le risorse per superare gli ostacoli e ballare anche nelle difficoltà. Un brano che promette di diventare la colonna sonora della vostra rinascita.

Milano, 3 luglio 2025 - La musica funky come mezzo per ridare energia e voglia di vivere, come spinta ad affrontare le sfide quotidiane senza inseguire per forza la via più semplice di fronte ai problemi. Un tonico invito a non arrendersi davanti alle difficoltà, cercando dentro di sé le risorse per superare gli ostacoli. È l’idea che attraversa il nuovo singolo del cantautore milanese Luca Ghioldi intitolato “ Datemi un funky”, appena pubblicato. "L'idea per il brano è nata in una domenica di primavera - racconta l'artista -, quando sentivo il bisogno di staccare da un periodo di stress e avevo voglia di fare una passeggiata al lago. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it