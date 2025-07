Troppo caldo e l' asfalto cede in autostrada a Verona caselli chiusi sull' A4 Venezia - Milano | code e disagi

L’ondata di caldo africano sta mettendo a dura prova la viabilità lungo l'autostrada A4 tra Venezia e Milano. I caselli di Verona sono stati temporaneamente chiusi a causa del cedimento dell'asfalto, provocando code e disagi per i pendolari. La situazione richiede attenzione e pazienza, mentre le autorità monitorano la situazione e cercano soluzioni rapide per ripristinare la normalità.

Problemi all'asfalto per il caldo: a Verona chiusi i caselli sulla A4.

