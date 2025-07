Così l’AI trascriverà in automatico i documenti dei 102 Archivi di Stato italiani

Il progetto COS236 L8217AI rivoluziona la tutela del patrimonio storico italiano, trascrivendo automaticamente i documenti dei 102 Archivi di Stato. Grazie all'intelligenza artificiale, ora ogni documento diventa digitale, facilmente ricercabile e interpretabile, aprendo nuove frontiere nella ricerca storica e culturale. Questa iniziativa innovativa, presentata al Ministero della Cultura, mira a rendere accessibili le nostre radici alle generazioni future. Un passo avanti che cambierĂ per sempre il modo di conservare e studiare la nostra storia.

Roma, 3 luglio 2025 – Un progetto che mediante l'utilizzo dell' intelligenza artificiale consente la trascrizione automatica di documenti storici custoditi nei 102 Archivi di Stato italiani, trasformandoli in testi digitali accessibili, ricercabili e interpretabili da strumenti informatici. E' quanto è stato presentato oggi, al Ministero della Cultura, dal Direttore Generale Archivi di Stato, Antonio Tarasco. L'obiettivo è quello di offrire ad ogni ricercatore la possibilitĂ di accedere in modo piĂą semplice e rapido alla lettura di documenti trascritti automaticamente in formato digitale. Dopo un accurato studio di fattibilitĂ , la Direzione ha avviato una collaborazione con la piattaforma Transkribus – READ COOP, sviluppata dall’UniversitĂ di Innsbruck nell’ambito del progetto europeo HORIZON 2020 “READ”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net