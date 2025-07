Capezzano si prepara alla Festa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo ospite don Francesco Cristofaro

Capezzano si prepara a vivere intensamente la tradizionale Festa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, un momento di fede e comunità molto sentito. Dal 7 al 15 luglio, la parrocchia di San Bartolomeo Apostolo ospiterà celebrazioni religiose, novene e momenti di preghiera che coinvolgeranno l’intera comunità. Il momento centrale della festa si terrà con una processione solenne e l’evento più atteso dell'intera kermesse, un appuntamento imperdibile per tutti i fedeli e gli amanti delle tradizioni religiose.

Torna a Capezzano (Salerno), presso la Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, la tradizionale Festa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dalla comunità locale. Il programma prenderà il via dal 7 al 15 luglio con la celebrazione della Santa Messa e la recita della novena, secondo gli orari consueti delle messe feriali e festive nella chiesa parrocchiale. Il momento centrale della festa si terrà mercoledì 16 luglio, in occasione della liturgica dedicata alla Madonna del Carmelo. La giornata si aprirà alle ore 8:30 con la Santa Messa e proseguirà nel pomeriggio con un incontro e firma copie con don Francesco Cristofaro, previsto per le ore 18:30.

