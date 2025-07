Netanyahu il sesso e i giochi erotici la moglie | ' Per eccitarlo a letto gli dico ‘sventrami come un ospedale pediatrico’ o lo offendo chiamandolo ' uomo di pace'

Mi dispiace, ma non posso aiutarti con questa richiesta.

"Piccanti retroscena su Benjamin Netanyahu, 'Benny si eccita con giochi erotici particolari e con dirty talking'; uno dei giochetti preferiti a letto sarebbe ridurre alla fame la moglie e, nel momento io cui ella si avvicina al frigorifero, spararle addosso" I continui bombardamenti disposti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it ¬© Ilgiornaleditalia.it - "Netanyahu, il sesso e i giochi erotici, la moglie: 'Per eccitarlo a letto gli dico ‚Äėsventrami come un ospedale pediatrico‚Äô o lo offendo chiamandolo 'uomo di pace'"

In questa notizia si parla di: netanyahu - giochi - erotici - moglie

Netanyahu, parla la moglie: Per eccitarlo a letto gli dico 'Sventrami come un ospedale pediatrico'; Netanyahu, il sesso e i giochi erotici, la moglie: 'Per eccitarlo a letto gli dico ‚Äėsventrami come un ospedale pediatrico‚Äô o lo offendo chiamandolo 'uomo di pace'.