Rapporto di Francesca Albanese all’Onu ecco le aziende coinvolte nell’ economia del genocidio a Gaza

Nel suo recente rapporto, Francesca Albanese mette in luce un inquietante legame tra l’economia globale e il conflitto a Gaza, rivelando come aziende nazionali ed estere alimentino il ciclo di distruzione e occupazione. Questa “economia del genocidio” perpetua violenze e ingenti profitti, rendendo urgente un intervento deciso. È il momento di agire per smantellare questo sistema e fermare le atrocità—iniziamo con un embargo totale sulle armi ad Israele.

In Israele si è ormai istituzionalizzata una vera e propria economia del genocidio che consente ad aziende nazionali ed estere di incamerare ingenti profitti. È anche per questo che l’opera di sistematica distruzione di Gaza e le occupazioni illegali della Cisgiordania si perpetuano senza sosta. Un meccanismo che deve essere disinnescato attraverso vari provvedimenti, a cominciare dal completo embargo sulle vendite di armi ad Israele. È il messaggio di fondo del rapporto “From economy of occupation to economy of genocide” presentato dalla relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese al Consiglio Onu per i diritti umani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rapporto di Francesca Albanese all’Onu, ecco le aziende coinvolte nell’ “economia del genocidio” a Gaza

