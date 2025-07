Fonti Mic per la finale dello Strega 2026 si pensa a Cinecittà

La storica finale del Premio Strega al Ninfeo di Villa Giulia potrebbe lasciare il passo a un nuovo scenario culturale: nel 2026, si pensa di spostare l’evento a Cinecittà, simbolo di innovazione e creatività. Questa scelta, sostenuta dal Ministero della Cultura e motivata dai princìpi del Piano Olivetti, mira a valorizzare le periferie metropolitane e a rafforzare il patrimonio artistico italiano. Un cambio di scena che promette di rivoluzionare il prestigioso concorso letterario.

Quella di oggi potrebbe essere l'ultima serata finale del Premio Strega che si terrà al Ninfeo di Villa Giulia a Roma. Per l'anno prossimo - spiegano fonti del Collegio Romano - il ministero della Cultura si riserva di offrire alla Fondazione Bellonci la sede di Cinecittà in Via Tuscolana 1055. Tutto ciò - viene fatto notare - in piena coerenza con i princìpi del Piano Olivetti volti alla valorizzazione delle periferie metropolitane attraverso la presenza di rassegne culturali di eccellenza indirizzate principalmente alle giovani generazioni lontane dai centri storici.

In questa notizia si parla di: fonti - finale - strega - cinecittà

