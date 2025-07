Arriva la targa personale per i monopattini elettrici

Arriva la targa personale per i monopattini elettrici, un passo importante verso una mobilità più sicura e regolamentata. Il nuovo decreto del Ministero dei Trasporti introduce un contrassegno adesivo, permanente e unico, che identifica chiaramente il proprietario e aiuta a monitorare l'uso del veicolo. La targa, composta da tre lettere e tre numeri, sarà strettamente personale, rafforzando la responsabilità di ciascuno. Dovrà essere applicata in modo visibile e permanente sul monopattino per garantire un servizio più sicuro e trasparente.

Arriva la targa per i monopattini elettrici. Lo stabilisce un decreto del ministero dei Trasporti in base alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada. Il contrassegno, realizzato su supporto adesivo plastificato non rimovibile, dovrà essere applicato in modo visibile e permanente sul veicolo. La targa, composta da tre caratteri alfabetici e tre caratteri numerici, è strettamente personale. Legato, dunque, alla persona e non al mezzo. Dovrà essere applicata sul parafango posteriore oppure - in mancanza di apposito alloggiamento - sul piantone dello sterzo, in modo da risultare visibile.

