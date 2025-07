Siracusa da stuntman a operatore finanziario | sequestro da 1,5 milioni

Da stuntman di Hollywood a operatore finanziario coinvolto in un sequestro da 15 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Siracusa, coordinata dalla Procura, ha scoperto un complesso sistema di evasione fiscale internazionale orchestrato da un cittadino siracusano con un passato da stuntman di fama internazionale. Un percorso sorprendente che mette in luce come le apparenze possano nascondere realtà inaspettate: ecco i dettagli di questa incredibile vicenda.

La Guardia di Finanza di Siracusa, con il coordinamento della Procura della Repubblica, ha portato alla luce un sofisticato sistema di evasione fiscale internazionale. Al centro delle indagini figura un cittadino siracusano dal profilo singolare: uno stuntman, già noto per aver partecipato a produzioni cinematografiche hollywoodiane (Batman Begins, Mission Impossible, Gangs of New York, Ocean’s Twelve), che negli ultimi anni operava all’estero come agente finanziario. Una figura all’apparenza insospettabile che ha suscitato l’interesse investigativo poiché formalmente privo di redditi dichiarati, ma con un elevatissimo tenore di vita. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Siracusa, da stuntman a operatore finanziario: sequestro da 1,5 milioni

In questa notizia si parla di: siracusa - stuntman - finanziario - operatore

#GdiF #Siracusa da stuntman a operatore finanziario. Smascherato un cittadino siracusano formalmente privo di redditi dichiarati, ma con un elevatissimo tenore di vita, che ha occultato al fisco oltre 60 milioni di euro. #NoiconVoi Vai su X

Da stuntman a operatore finanziario, ma abusivo: evaso il fisco per 26 milioni di euro; Stuntman a Hollywood e operatore finanziario abusivo a Siracusa: viveva nel lusso ma da nullatenente; Siracusa: da stuntman a operatore finanziario abusivo, sequestro da 1,5 milioni.

Da stuntman a operatore finanziario, GDF svela evasione da 26 milioni di euro - La Guardia di Finanza di Siracusa ha portato alla luce un sofisticato sistema di evasione fiscale internazionale che riguarda un cittadino siracusano dal profilo singolare: uno stuntman, ... finanza.repubblica.it scrive

Da stuntman a operatore finanziario, ma abusivo: evaso il fisco per 26 milioni di euro - Sequestrato il patrimonio sul territorio nazionale: una villa con piscina, una Porsche Taycan di circa 200. Da msn.com