Alcolock Salvini firma il decreto attuativo

Salvini firma il decreto attuativo sull'Alcolock, una delle novità più significative della riforma del Codice della Strada in vigore dal 14 dicembre 2024. Questa tecnologia impedirà al veicolo di partire se il conducente ha un tasso di alcol superiore a zero e si trovi in recidiva per guida in stato di ebbrezza. Scopriamo insieme i dettagli su controlli, installazione e modalità d'uso di questa misura innovativa per la sicurezza stradale.

Caratteristiche e modalità di utilizzo di una delle novità principali contenute nella riforma del Codice della strada in vigore dal 14 dicembre 2024. Il veicolo non partirà se verrà rilevato da un test un tasso alcolico superiore a zero per il conducente già sanzionato in recidiva per guida in stato di ebbrezza. Stabiliti i dettagli su controlli e installazione.

L' alcolock è un dispositivo innovativo che potrebbe rivoluzionare la sicurezza sulle strade italiane.

