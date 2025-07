Calciomercato Milan il grande obiettivo è Retegui | ostacolo Atalanta sul prezzo la strategia

Il calciomercato del Milan si infiamma con l’obiettivo di portare a casa Mateo Retegui dall’Atalanta, un colpo che potrebbe trasformare la squadra. Con la strategia già in atto e un’offerta importante sul tavolo, i rossoneri sfidano le resistenze dell’Atalanta sul prezzo, puntando a rinforzare il reparto offensivo. Le prossime mosse saranno decisive: il futuro del Milan dipende dalla riuscita di questa trattativa.

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Milan, con l’obiettivo Mateo Retegui dall’Atalanta per rinforzare l’attacco. I dettagli Il Milan è pronto a fare un investimento importante per rinforzare il proprio reparto offensivo. La ricerca di un nuovo centravanti è entrata nel vivo, come confermato anche da Igli Tare circa dieci giorni fa. I rossoneri . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Milan, il grande obiettivo è Retegui: ostacolo Atalanta sul prezzo, la strategia

#Milan, #Vlahovic primo obiettivo per l’attacco. #Retegui costa più di 50 milioni Vai su X

