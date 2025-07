L'addio di Donatella a Versace | la campagna con Kate Moss e Claudia Schiffer

L'addio di Donatella Versace al mondo della moda segna un capitolo indimenticabile, culminato in una campagna che celebra la sua visione audace e provocante. Undici icone, tra cui Kate Moss e Claudia Schiffer, interpretano lo spirito intramontabile del marchio, lasciando un’eredità vibrante e potente. Un vero e proprio testamento creativo, un ultimo gesto di stile che resterà nella storia. La scena è pronta: il sipario si chiude, ma il fascino di Versace vive per sempre.

Versace, ultimo atto. O almeno, ultimo atto per il marchio così come lo conosciamo: la stilista Donatella Versace chiude il suo incarico da direttrice creativa con un’ultima campagna che rappresenta la summa del suo lavoro e della sua visione. Femminile, audace, provocante. Insomma: il suo testamento creativo, l’ultimo inchino. Per farlo, ha chiamato undici top model che incarnano lo spirito del brand, da Kate Moss a Amber Valletta, da Claudia Schiffer a Kristen Mcmenamy. L’ultima campagna di Donatella Versace. Per presentare la collezione AutunnoInverno 2025-26, Donatella Versace ha riunito intorno a sĂ© un team di storici collaboratori e amici del brand. 🔗 Leggi su Amica.it