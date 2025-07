Sean ‘Diddy’ Combs respinta richiesta di libertà su cauzione

Il controverso caso di Sean ‘Diddy’ Combs si infittisce: il giudice federale di New York ha respinto la richiesta di libertà su cauzione, confermando la sua condanna per prostituzione ma assolvendo dalle accuse più gravi. La vicenda, che vede il noto rapper e imprenditore coinvolto, si sviluppa tra accuse e assoluzioni che tengono in sospeso il pubblico e gli addetti ai lavori. La sentenza definitiva avrà ripercussioni significative sul suo futuro e sulla sua carriera.

Il giudice del tribunale federale di New York Arun Subramanian ha respinto la richiesta di libertà su cauzione avanzata dai legali di Sean ‘Diddy’ Combs. Il magnate dell’hip-hop oggi è stato riconosciuto colpevole dalla giuria dei due capi di imputazione per prostituzione, ma assolto dalle accuse più gravi di associazione a delinquere e traffici sessuali. L’accusa ha chiesto per Combs la pena massima di 20 anni di carcere. Il giudice Subramanian ha spiegato di avere negato la libertà su cauzione a Combs quando non era obbligatoria prima del processo e “non vede alcun motivo per giungere ora alla conclusione opposta”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sean ‘Diddy’ Combs, respinta richiesta di libertà su cauzione

