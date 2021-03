Ue: Gentiloni, ‘credo confermate previsioni crescita 2020-2021’ (Di sabato 27 marzo 2021) Milano, 27 mar. (Adnkronos) – “Le nostre previsioni sono di una crescita media del 3,8% quest’anno e l’anno prossimo. Vedremo nelle prossime settimane se saranno confermate o se alcune ulteriori misure restrittive le modificheranno, ma credo che nell’insieme potranno essere confermate”. Lo ha detto al workshop Ambrosetti Paolo Gentiloni, commissario europeo all’Economia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) Milano, 27 mar. (Adnkronos) – “Le nostresono di unamedia del 3,8% quest’anno e l’anno prossimo. Vedremo nelle prossime settimane se sarannoo se alcune ulteriori misure restrittive le modificheranno, ma credo che nell’insieme potranno essere”. Lo ha detto al workshop Ambrosetti Paolo, commissario europeo all’Economia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

