Sinner-Khachanov in tv | data | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2021

(Di domenica 28 marzo 2021) Il terzo turno deldiproporrà lo scontro tra Jannike Karen, rispettivamente esponenti del tennis italiano e russo. L’azzurro non ha faticato particolarmente per superare Hugo Gaston, così come il moscovita, nettamente superiore a Yannick Hanfmann. La sfida traandrà in scena domenica 28 marzo, come secondo incontro sul Campo 1 dalle ore 16.00 (dopo Struff-Bautista Agut). Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201 e 204), con livedisponibile tramite la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti, approfondimenti e highlights sull’incontro di terzo turno del prestigioso torneo statunitense. IL ...