Sicurezza, controlli dei carabinieri a Castellammare di Stabia: perquisizioni e sanzioni (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – È in corso a Castellammare di Stabia (Napoli) un servizio straordinario dei carabinieri della locale compagnia, con diverse perquisizioni domiciliari e controlli a tappeto, anche finalizzati a garantire il rispetto delle misure anti-covid: a tal proposito sono già otto le sanzioni elevate. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodi(Na) – È in corso adi(Napoli) un servizio straordinario deidella locale compagnia, con diversedomiciliari ea tappeto, anche finalizzati a garantire il rispetto delle misure anti-covid: a tal proposito sono già otto leelevate. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

LauraGaravini : Ottima notizia la riapertura delle #scuole anche in zona rossa. Esattamente ciò che chiedevamo come @italiaviva da… - anteprima24 : ** #Sicurezza, controlli dei #Carabinieri a Castellammare di Stabia: #Perquisizioni e #Sanzioni **… - MiAirports : Prima di recarti in aeroporto, compila il modulo di autodichiarazione che verrà controllato dal personale della… - ToninoCogoni : RT @LauraGaravini: Ottima notizia la riapertura delle #scuole anche in zona rossa. Esattamente ciò che chiedevamo come @italiaviva da mesi.… - maox17 : @TheQ_continuum @AndrArma1980 @EliB76 @noritren @Parrella79 @Antonio_Caramia Tutta Europa è in lockdown da mesi (mo… -