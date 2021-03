Rissa tra donne | in città si scatena l’inferno VIDEO

Leggi su chenews

(Di domenica 28 marzo 2021) Incredibile quanto accaduto a Miami tra alcuni ragazzi che hanno dato vita ad un’improvvisa, enorme,ina Miami (YouTube)Stiamo vivendo un momento molto grigio per tutti a causa di questa terribile malattia che ci sta costringendo a restare chiusi in casa. In alcuneperò la pandemia sembra un qualcosa di lontano. In particolare a Miami Beach pare che il covid e la prevenzione non siano proprio delle priorità. In queste ore, infatti, stanno facendo il giro del mondo delle immagini davvero incredibili. Questa, infatti, è stata la settimana dello Spring break. Una tradizione accademica anglosassone che a noi può sembrare lontana. In pratica gli studenti ricevono 7 giorni di ferie che sfruttano per recarsi in un luogo turistico e darsi al divertimento più sfrenato. LEGGI ANCHE ...