Ora legale 2021: quando cambia e come spostare le lancette (Di sabato 27 marzo 2021) . Avanti o indietro? Scatta l’ora legale 2021. Nella notte tra oggi, sabato 27 marzo e domani, 28 marzo, bisognerà spostare le lancette. Ma come? In avanti o indietro? E quando? Per convenzione il cambio avviene alle 2 di notte e bisognerà portare le lancette avanti di un’ora: si dormirà di meno ma farà buio più tardi la sera. La questione ora legale tiene ormai da un po’ di tempo banco in Europa, tanto che molti si chiedono se questo sarà l’ultimo anno in cui si passa dall’ora solare a quella legale. In alcuni Paesi è davvero l’ultima volta perché l’Europa ha chiesto di uniformare l’orario a livello comunitario. Una richiesta che risale al 2018 con l’approvazione con l’84% dei voti di una risoluzione che prevede l’abolizione ... Leggi su tpi (Di sabato 27 marzo 2021) . Avanti o indietro? Scatta l’ora. Nella notte tra oggi, sabato 27 marzo e domani, 28 marzo, bisogneràle. Ma? In avanti o indietro? E? Per convenzione il cambio avviene alle 2 di notte e bisognerà portare leavanti di un’ora: si dormirà di meno ma farà buio più tardi la sera. La questione oratiene ormai da un po’ di tempo banco in Europa, tanto che molti si chiedono se questo sarà l’ultimo anno in cui si passa dall’ora solare a quella. In alcuni Paesi è davvero l’ultima volta perché l’Europa ha chiesto di uniformare l’orario a livello comunitario. Una richiesta che risale al 2018 con l’approvazione con l’84% dei voti di una risoluzione che prevede l’abolizione ...

Advertising

Avvenire_Nei : Dormiremo un'ora in meno, ma avremo anche un'ora di luce in più e giornate finalmente più lunghe… - ilpost : Domenica torna l’ora legale - RaiNews : L'adozione dell'#oralegale è però un tema di cui si discute in Europa, tra costi per la salute - provoca uno scompe… - gianpaolodabove : Attenzione, ricordatevi che l’ora legale scatta stanotte - ChiaraBoschi4 : RT @CicRosina: stanotte scatta l'ora legale, un'altra grande vittoria di Italia Viva che la chiedeva da un anno -