Nuova grana per Draghi La Carfagna vuole una ‘profonda revisione’ del reddito di cittadinanza

Prime grane per il governo. Mara Carfagna chiede una profonda 'revisione' del reddito di cittadinanza. Che in piena emergenza sanitarie ed economica suona come uno spreco. Anche se il ministro per il Sud non lo può dirlo esplicitamente. "Gli strumenti di sostegno al reddito esistono in tutta Europa", chiarisce in un'intervista al Foglio. La Carfagna boccia il reddito di cittadinanza "Ma ovunque sono separati dalle politiche attive per il lavoro. Resto convinta che sia necessaria una profonda revisione". Parole che non saranno gradite alla componente grillina del governissimo di salvezza nazionale. Dopo il pressing di Salvini sulle riaperture arriva un'altra grana per Draghi. Costretto a rinnovare la misura ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuova grana realme 8 Pro recensione, la fotocamera da 108MP è solo l'inizio La finitura opaca dalla grana leggermente più grossa di quella di altre soluzioni viste in ... Oltre ad avere una modalità notturna avanzata e includere una nuova modalità Starry applicabile anche ai ...

La Regione assegna 12 milioni all'Ossola per la Strategia Aree Interne La quarta, Valli Maira e Grana ha sottoscritto l'APQ nel 2018. I tre accordi di programma quadro ...e le aree interne del Paese nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza oltre che sulla nuova ...

Crotone, nuova grana per il sindaco Voce: indagato l’assessore Scandale LaC news24 Di nuovo ubriaco al volante rischia l’arresto e la patente NOVELLARA. Fermato un 47enne reggiano ubriaco dalla polizia municipale dell'Unione Bassa reggiana. Rischia l'arresto da sei mesi a un anno. Il fatto è accaduto nello scorso fine settimana nell’ambito ...

Cosenza, tavolo aperto sull’emergenza casa. Grana stipendi delle cooperative sociali Insediato a Palazzo dei Bruzi il tavolo tecnico per affrontare l'emergenza, alla presenza dell'Assessore regionale alle infrastrutture Domenica Catalfamo. Intanto scoppia la questione stipendi con la ...

