Nigeria, Iwobi positivo al Covid-19: ansia in casa Napoli per Osimhen (Di sabato 27 marzo 2021) Alex Iwobi, compagno di squadra di Osimhen in nazionale, è risultato positivo al Covid-19 Il compagno di squadra di Osimhen in nazionale, Alex Iwobi, è risultato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 27 marzo 2021) Alex, compagno di squadra diin nazionale, è risultatoal-19 Il compagno di squadra diin nazionale, Alex, è risultato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ForzAzzurri1926 : ??ANCORA UNA VOLTA!!! ANSIA PER OSIMHEN: IL NAPOLI DI NUOVO IN AGITAZIONE PER IL NIGERIANO!!! ECCO COSA E' SUCCESSO… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Nigeria, un compagno di Osimhen ha saltato la partita per il Covid: Nig… - giovanniannun : #Iwobi positivo al #COVID19 Apprensione in casa #Napoli per #Osimhen: i due sono compagni di squadra con la… - CalcioNapoli24 : RT @SimoneGuadagnoo: Ansia Nigeria. Alex #Iwobi è positivo al #COVID19. Ansia per Victor #Osimhen, in campo ora contro il Benin. Il centrav… - SimoneGuadagnoo : Ansia Nigeria. Alex #Iwobi è positivo al #COVID19. Ansia per Victor #Osimhen, in campo ora contro il Benin. Il cent… -